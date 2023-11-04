Эрдоган хочет стать гарантом безопасности в секторе Газа

Турция готова стать страной-гарантом сектора Газа, если возникнет такая ситуация.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с журналистами по возвращении из Казахстана на борту самолета, сообщает Anadolu.

По его словам, Анкара постоянно говорит о вопросе гарантий с момента начала эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем, поэтому готова взять за себя такую миссию.

"Греция может быть страной-гарантом на Кипре, страной-гарантом может быть и Великобритания, а почему бы Турции не стать страной-гарантом, почему бы не создать подобной структуры в Газе? Так что мы можем взять на себя роль страны-гаранта", – отметил Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что Анкара должна взять на себя ведущую роль в вопросе гаранта в секторе Газа, добавив, что "это будет развитие, которое формирует историю, настоящее и будущее".

"Все усилия Турции направлены на мир в секторе Газа и Палестине, где люди не должны больше гибнуть и покидать свои дома", – подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции также заявил, что придает большое значение саммиту Организации исламского сотрудничества, который планируется провести в Саудовской Аравии с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта и инициатив, направленных на прекращение огня.

Ранее сообщалось, что в США ожидают, что в ближайшие дни Израиль изменит тактику боев против ХАМАС, уменьшив масштабы атак с воздуха и сосредоточившись на тактических наземных операциях.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в Тель-Авиве заявил, что его страна поддерживает действия Израиля против ХАМАС, однако гражданское население в Газе должно быть защищено.

Кроме того, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке давит на Израиль, чтобы тот ограничил свои авиаудары по южной части сектора Газы – для того, чтобы сохранить жизни гражданских.