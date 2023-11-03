США тиснуть на Ізраїль, аби той припинив бомбардування півдня сектора Гази - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена у приватному порядку тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свої авіаудари по південній частині сектора Гази.

Про це виданню The Times of Israel стало відомо від представників США та Ізраїлю, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел, США стверджують, що ЦАХАЛ має меншу легітимність атакувати цю територію сектора після того, як сказав цивільним особам евакуюватися туди з півночі.

Ізраїльський посадовець заявив, що удари ЦАХАЛ зосереджені в основному на півночі сектора Гази, де розташована більша частина опорних пунктів ХАМАС. Однак Ізраїль залишає за собою право націлитися на терористичну групу в будь-якій частині Гази після нападу 7 жовтня, сказав посадовець.

Ізраїльський посадовець наголосив, що ЦАХАЛ відвів для палестинців гуманітарну зону на південному заході Гази. Але американський посадовець заявив, що ця територія не була чітко визначена Ізраїлем і є надто малою, щоб вмістити все населення Гази, яке складає 2,3 мільйона людей, тому переважна більшість цивільних все ще піддається бомбардуванням з повітря.

Вашингтон визнає, за словами посадовця США, що ХАМАС діє зсередини та під прикриттям цивільного населення по всій території Гази. Проте США стурбовані зростаючою кількістю жертв серед цивільного населення, що ускладнює здатність адміністрації Байдена продовжувати підтримувати військову операцію Ізраїлю, а також заохочувати союзників наслідувати їхній приклад.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю в п'ятницю для зустрічей з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими ізраїльськими високопосадовцями.

За даними ЗМІ, США та Ізраїль обговорюють кілька варіантів контролю за сектором Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.