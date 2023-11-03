Макрон анонсировал "гуманитарную конференцию" для обсуждения ситуации в Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу анонсировал проведение 9 ноября гуманитарной конференции для обсуждения ситуации с войной Израиля против террористической группировки ХАМАС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время визита в Бретань президент Франции пояснил, что гуманитарная конференция по ситуации на Ближнем Востоке состоится в рамках Парижского мирного форума.

"Мы призываем к этому гуманитарному перемирию, потому что борьба с терроризмом не оправдывает жертв среди гражданского населения", – добавил французский президент.

Макрон не уточнил, кто будет участвовать в конференции. В Парижском мирном форуме, который начнется 8 ноября, а основная программа которого запланирована на 10-11 ноября, примут участие представители государств, международных организаций, бизнеса и неправительственных организаций.

Но его заявления прозвучали на фоне информации о разрушении здания Французского института в Газе, после чего Париж обратился к Израилю за объяснениями. Также о разрушениях сообщал офис агентства AFP.

В прошлом месяце исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес призвал к проведению "международного мирного саммита" для поиска долгосрочного разрешения кризиса между Израилем и группировкой ХАМАС.

Эту позицию поддержали лидеры Евросоюза в заявлении по итогам состоявшегося 26-27 октября саммита в Брюсселе.

Однако пока не существует ни приблизительных дат и места проведения такого саммита, ни понимания, согласятся ли на него стороны и приведет ли он к конкретным результатам.