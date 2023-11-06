Министр обороны Германии считает, что Taurus не смогут изменить ситуацию на фронте

Германия до сих пор не определилась в вопросе поставки Украине крылатых ракет Taurus и сомневается, что эти ракеты в целом могут радикально изменить ситуацию на фронте.

Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус на конференции NATO Talk в Берлине 6 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Не думаю, что ракеты изменят правила игры", – заявил Писториус.

Он подтвердил, что ему нечего сказать нового в вопросе передачи этого оружия, и повторил, что при оказании помощи Украине Германия не должна игнорировать собственные интересы – но не уточнил, что он имеет в виду.

Министр также отметил, что федеральное правительство должно проверить каждый шаг в вопросе поставки вооруженных систем, и решения даются очень нелегко.

"ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus – 500 км, это совсем другая система", – подчеркнул Писториус.

В то же время он напомнил, что Германия сейчас является вторым поставщиком оружия для Украины после США, и немецкое оружие помогает каждый день спасать жизни и защищать инфраструктуру в Украине.

3 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина все еще рассчитывает получить дальнобойные ракеты Taurus от Германии.

Недавно посол Германии в Украине Мартин Егер заявил в интервью "ЕвроПравде", что правительство в Берлине пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц 5 октября объяснил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине Taurus, поскольку пытается не допустить эскалации войны.

Издание Bild ранее сообщало: канцлер обеспокоен тем, что для того, чтобы Украина могла использовать ракеты Taurus, Берлин должен будет предоставить геоданные о российских целях. Таким образом, по мнению канцлера, Германия будет вынуждена принять более активное участие в войне.