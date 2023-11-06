Американская буря вокруг Украины: от чего зависит продолжение помощи США

Для схвалення нового пакета підтримки України президенту Джо Байдену та Демпартії потрібно досягти вкрай непростого компромісу з республіканською більшістю Палати представників

Сполучені Штати вимушені надавати Україні менші пакети допомоги, щоб розтягнути залишок фінансування, виділеного Конгресом раніше, якомога довше. Таку заяву минулого тижня зробила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Президент США Джо Байден подав на розгляд до Конгресу новий пакет майже на $105 мільярдів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США.

Тепер питання подальшої допомоги Україні значною мірою залежить від рішення Палати представників Конгресу США, яка лише нещодавно вийшла із законодавчого паралічу, обравши спікером республіканця-трампіста Майка Джонсона.

Джонсон, один із найконсервативніших політиків навіть серед Республіканської партії, послідовно виступав проти допомоги Україні – він голосував проти усіх пакетів допомоги, окрім ленд-лізу.

Не дивно, що Джонсон відмовився розглядати пропозицію Байдена та планує розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

Які перспективи підтримки України в Палаті з новим лідерством?

Разом з Ізраїлем чи окремо?

Попри те, що більшість у Палаті представників досі готова голосувати за військову та фінансову допомогу Україні, саме спікер визначає, які законопроєкти та коли виноситимуться на розгляд Палати.

Тож саме від Джонсона залежатиме доля допомоги Україні.

Одразу після призначення на посаду Джонсон дещо пом'якшив свою риторику. Незважаючи на свої попередні голосування, у розмові з республіканцями Сенату США він заявив, що готовий розглянути надання допомоги Україні.

"Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що це зупиниться там, і ймовірно, це заохотить та дасть Китаю можливість (напасти) на Тайвань", – сказав Джонсон в інтерв’ю ведучому Fox News Шону Ганніті.

Джонсон, однак, наполіг на роз’єднанні пакетів допомоги Україні та Ізраїлю, всупереч планам Байдена та демократів і республіканців Сенату. Палата представників вже прийняла власний законопроєкт про допомогу Ізраїлю, без допомоги Україні, та надіслала його до Сенату.

У приватних розмовах Джонсон аргументує розділення допомоги Україні та Ізраїлю тим, що об’єднаний пакет не отримав би підтримку серед його однопартійців.

Серед республіканців Палати допомога Ізраїлю викликає набагато менше опору, аніж допомога Україні.

Джонсон, однак, пообіцяв внести окремий законопроєкт щодо фінансування допомоги Україні.

Допомога з додатковими ризиками

Для України проблемою може стати не тільки саме рішення розділити пакет допомоги двом країнам (хоча в парі з допомогою Ізраїлю допомога Україні пройшла б з меншими проблемами).

Потенційні умови, котрі республіканці захочуть прикріпити до фінансування підтримки України, можуть виявитися неприйнятними для демократів.

Вже схвалений Палатою пакет допомоги Ізраїлю є показовим.

Він є "dead on arrival" ("мертвий до прибуття") в Сенаті, де більшість мають демократи, і не має шансів на подальше проходження.

Річ не лише у відсутності допомоги Україні, хоча і сенатор Чак Шумер, лідер демократичної більшості, і сенатор Мітч Макконнелл, лідер республіканської меншості, неодноразово наполягали на об’єднаному пакеті.

"Ми повинні розглянути всі ці чотири питання, всі чотири – Україна, Ізраїль, Тайвань і кордон", – вважає Макконнелл.

Щоби профінансувати допомогу Ізраїлю, республіканці Палати вирішили забрати близько $14 мільярдів у Служби внутрішніх доходів США (IRS).

"Ми хочемо захистити й допомогти нашому другові Ізраїлю, але ми також повинні підтримувати порядок у нашому власному домі, – заявив Джонсон. – Я думаю, що американці це розуміють. Удома ми повинні збалансувати наш бюджет".

Для Байдена додаткове фінансування Служби є одним із важливих законодавчих досягнень.

Ба більше, за оцінками позапартійного Бюджетного офісу Конгресу запропоноване Джонсоном зменшення фінансування коштуватиме США $26 мільярдів у втрачених податкових надходженнях.

У Сенаті за пакет у такій його формі не проголосують, а Байден пригрозив накласти вето.

Джонсон заявив, що допомога Україні буде підв’язана до додаткового фінансування безпеки на кордоні США з Мексикою, де тисячі мігрантів нелегально потрапляють до країни.

"Це справа принципу, що якщо ми будемо дбати про кордон в Україні, нам потрібно подбати і про американський кордон", – сказав він.

Для республіканців безпека кордону є однією з головних виборчих обіцянок. Поєднуючи ці два питання, Джонсон сподівається знайти підтримку чи принаймні уникнути опозиції від найрадикальніших конгресменів у його партії.

Демократи, хоч і не всі вони поділяють погляд, що додаткове фінансування захисту кордону вирішить міграційну кризу, все ж готові піти на компроміс і погодитись на це. Пакет Байдена зрештою теж включає посилення безпеки на кордоні.

Питанням буде розмір такого фінансування та інші умови, прикріплені до пакета. Прийнята Палатою допомога Ізраїлю показує, що Джонсон готовий (чи то повинен, щоб зберегти контроль над партією) зайти далеко у своїх вимогах.

Опції для України

Наразі республіканці й демократи Сенату працюють над новим двопартійним пакетом допомоги, що включатиме допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні США – схожий до того, що запропонував Байден, але, ймовірно, з більшим фінансуванням кордону.

Поки не зрозуміло, чи зможе Сенат пробити схвалення загального пакета, але безперечно, що демократи не підуть на всі вимоги республіканців. Республіканці Палати також навряд чи вирішать пропустити фінансування Україні без поступок від демократів.

Питання, чи допомога Україні розглядатиметься разом з допомогою Ізраїлю, чи окремо, є менш важливим, ніж те, які умови поставлять республіканці в обмін на підтримку.

Фактично Україна (і меншою мірою Ізраїль) стала об’єктом шантажу в американських міжпартійних розбірках.

Байден, Джонсон та його однопартієць з Сенату Макконнелл повинні будуть розпочати переговори та знайти шлях до компромісу. Показовими індикаторами позицій стануть пакет про допомогу Україні, внесений в Палаті представників, а також всеохопний пакет у Сенаті, де сторони викладуть свої умови та бачення.

Ситуація ускладнюється і тим, що в США менш ніж за два тижні уряд може залишитись без фінансування.

Поміж дискусій про допомогу міжнародним партнерам Конгресу за цей час потрібно прийняти бюджет, хоча б тимчасовий, і це стане головним предметом суперечок і торгу між партіями.

Приймаючи будь-які рішення, Джонсон оглядатиметься на досвід свого попередника, Кевіна Маккарті, котрий втратив посаду через те, що пішов на компроміс з демократами щодо бюджетного питання, не отримавши підтримки більшості своєї партії.

Отримавши повноваження нової посади, Джонсон виявився менш радикальним, щонайменше у своїй риториці, ніж можна було очікувати.

Та доля допомоги Україні залежить від того, чи зможе він знайти баланс між потребами домовлятися з демократами та утихомирювати праворадикалів у власній партії.

Добра новина для України – це те, що ми досі маємо сильних союзників в обох партіях, котрі готові відстоювати допомогу країні.

Натомість поганою новиною є збереження впливу праворадикальних трампістів, на яких Джонсону потрібно буде увесь час озиратися, щоб не втратити посаду.

Автор: Юрій Стасюк,

студент Єльського університету, репортер у Yale Daily News