Стефанишина предостерегла от "эмоций" из-за оценки ЕС и напомнила, что финальное решение будет в декабре

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предупредила, что формулировки относительно прогресса Украины в долгожданном отчете Еврокомиссии будут "сдержанными", но финальное решение лидеров по открытию переговоров еще впереди.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий она опубликовала днем 7 ноября – накануне официальной публикации отчета.

Стефанишина отметила, что в публичных комментариях относительно будущего отчета "слишком много эмоций".

"В комментариях вокруг ожидаемого отчета Европейской комиссии много эмоций и мало понимания пути, который открылся перед нами 23 июня прошлого года. Живя с постоянными "эмоциональными качелями", мы часто склонны к категоричным оценкам. За критикой мы не слышим похвалы; а концентрируясь на отдельных вещах, теряем из поля зрения основное", – отметила вице-премьер на своей Facebook-странице.

По словам Стефанишиной, отчет расскажет о прогрессе Украины и очертит шаги, которые нужно сделать.

"Но формулировки будут сдержанные. И в этом контексте отмечу три вещи: 1) Украина является частью более широкого политического пазла расширения, и отчет будет именно об этом; 2) Реформы должны продолжаться, исчерпывающего списка задач не будет; 3) Отчет ЕК – это лишь основа, решение об открытии переговоров будет приниматься лидерами ЕС в декабре. Нам может это не нравиться, мы можем с этим не соглашаться и даже считать несправедливым, но что важно, мы, Украина, уже подняли чрезвычайно высоко планку для всех стран расширения", – отметила она.

Стефанишина пообещала предоставить подробные комментарии по содержанию отчета после его официальной публикации 8 ноября.

"Мы сделали все, о чем договаривались. Реформы продолжатся и в дальнейшем, до и после начала переговоров о членстве. Это марафон", – добавила вице-премьер.

Напомним, СМИ стало известно, что Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Остальные три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия, вероятно, рекомендует государствам-членам начать официальные переговоры с Украиной после выполнения всех семи критериев, связанных с предоставлением кандидатского статуса.

Впрочем, отметили источники, окончательная формулировка заключения Еврокомиссии еще не утверждена.