Еврокомиссия считает, что Украина выполнила 4 из 7 критериев кандидата на вступление

Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Это следует из отчета по Украине – внутреннего документа Еврокомиссии, оказавшегося в распоряжении "Радио Свобода", передает "Европейская правда".

Еврокомиссия считает, что Украина полностью выполнила следующие критерии:

- внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

- завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

- соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и принятие стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;

- реформа медиаотрасли – приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.



Вместе с тем другие три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.

В частности, полностью завершенным не считается дальнейшее усиление борьбы с коррупцией. В рамках этого шага Еврокомиссия ожидала, в частности, назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора НАБУ.

В документе Еврокомиссии говорится о том, что "Украина все же должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами до вступления на государственную службу".

Относительно ограничения чрезмерного влияния олигархов, которого в Брюсселе также ожидали от Киева, сказано, что "Украине все же стоит принять закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами".

В части реформы законодательства в отношении нацменьшинств, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, напоминается, что выполнены не все из них. Еврокомиссия отмечает необходимость внедрить остальные замечания, упомянутые "в заключении от июня 2023 года и ее дальнейшем заключении от октября 2023 года, в частности путем внесения изменений в законы о государственном языке, СМИ и образовании".

По неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Накануне стало известно, что Европейский Союз, вероятно, поддержит начало переговоров о вступлении для Украины и Молдовы и предоставит Грузии статус кандидата на членство, но с определенными условиями.