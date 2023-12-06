Ермак поговорил с главой МИД Венгрии, которая блокирует решение по Украине в ЕС

Глава Офиса президента Андрей Ермак поговорил по телефону с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении ОП указано, что Ермак пообещал Сийярто принятие в ближайшие дни "ряда важных евроинтеграционных законопроектов". Глава Офиса президента выразил надежду на "положительное решение" саммита ЕС 14-15 декабря о начале переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе.

Стороны также договорились работать над предстоящей встречей президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Накануне Сийярто заявил, что глава ОП якобы отменил запланированную накануне декабрьского саммита ЕС встречу с ним. В Киеве тогда сказали, что встречу отложили до окончательного согласования изменений в законы о правах меньшинств.

Венгрия, как известно, системно блокирует принятие на встрече лидеров Евросоюза любых связанных с Украиной решений – от начала переговоров до одобрения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил 7 декабря венгерского премьера для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

По данным СМИ, из-за оппозиции Будапешта государства Евросоюза до сих пор не пришли к согласию по формулировке итогового решения саммита ЕС.