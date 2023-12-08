В венгерской оппозиции назвали Орбана "российским троянским конем"

Оппозиционный венгерский депутат от партии Momentum и член Европарламента Каталин Чех критикует позицию премьер-министра Виктора Орбана по Украине перед ключевым саммитом Европейского совета 14-15 декабря.

Об этом она заявила в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

"Виктор Орбан снова выступает в роли российского троянского коня за европейским столом переговоров, выполняя указания Путина и подрывая интересы и единство ЕС", – заявила депутат Европарламента.

Она отметила недопустимость отказывать Украине в европейской перспективе, поскольку сейчас она борется за свое будущее в ЕС.

"Украинцы храбро борются и жертвуют своими жизнями, потому что они стремятся к европейскому будущему. Отказывать им в этой перспективе морально недопустимо для любого лидера ЕС, и Орбан является единственным лидером, который делает это", – подчеркнула евродепутат.

Сам Орбан по-прежнему не поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела телефонный разговор с Орбаном – она пыталась убедить его в важности поддержки Украины.

Кроме того, Орбан рассказал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Испании, которая сейчас председательствует в ЕС, и убеждал не выносить на обсуждение на саммите вопрос об открытии переговоров с Украиной.