В Брюсселе и Берлине тысячи людей выходили на марши против антисемитизма

Тысячи людей вышли в воскресенье на марши в бельгийской и немецкой столицах в знак протеста против роста антисемитизма после начала войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Участники марша в Брюсселе держали плакаты с надписями "Не обязательно быть евреем, чтобы выйти на марш против антисемитизма", "Антисемитизм убивает" и другими лозунгами.

AP

Полиция сообщила, что в акции в Брюсселе приняли участие по меньшей мере четыре тысячи человек.

В то же время, информирует DPA, на демонстрации в Берлине, которая прошла под дождем, собралось около 3200 человек, тогда как организаторы называют цифру в 10 тысяч.

По словам президента Бельгийской лиги против антисемитизма Жоэля Рубинфельда, Бельгия стала свидетелем "огромного роста" антиеврейской ненависти.

"Мы живем в очень сложный период", – сказал он, добавив, что акция дает "послание еврейской общине Бельгии, чтобы сказать им, что они не одиноки".

Ранее правительство Дании поручило военнослужащим помочь полиции в охране еврейских объектов в стране на фоне роста угрозы терроризма, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке.

Перед этим представители 10 европейских стран подписали заявление, предупреждающее о росте преступлений на почве ненависти против мусульман, а также евреев.

В то же время вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.