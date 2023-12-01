Представители 10 европейских стран выразили обеспокоенность ростом исламофобии

Представители 10 европейских стран подписали заявление, предупреждающее о росте преступлений на почве ненависти против мусульман, а также евреев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Представители антирасистских организаций по всей Европе призвали правоохранительные органы сохранять бдительность в отношении преступлений на почве ненависти, направленных против мусульман, и "не жалеть усилий" для их защиты в одном из первых заявлений, направленных на борьбу с ростом исламофобии на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

В заявлении, подписанном представителями 10 европейских стран, а также официальными лицами ЕС, отмечается рост количества преступлений на почве ненависти, языка вражды и угроз гражданским свободам, направленных против мусульманских и еврейских общин по всей Европе в последние месяцы. Обе "стали объектами физических и словесных нападений".

Говоря, в частности, об исламофобии, группа заявила, что она "глубоко обеспокоена" судьбой мусульман. "Такие явления, если с ними не бороться, могут угрожать социальной сплоченности в наших обществах и подвергать уязвимые общины дальнейшему вреду", – говорится в заявлении.

Это заявление появилось на фоне роста напряженности на всем континенте, что заставляет чиновников пытаться сдержать рост количества преступлений на почве ненависти, среди которых попытка поджога синагоги в Берлине и более 1000 антисемитских актов во Франции. "Антисемитизм и антимусульманская ненависть одинаково достойны осуждения", – говорится в заявлении.

В заявлении содержится призыв к национальным органам власти "не жалеть усилий для обеспечения безопасности мусульманских общин, будь то в местах поклонения, на рабочих местах, в школах или в их домах", а также призыв к органам общественной безопасности и правоохранительным органам "оставаться бдительными к случаям преступлений на почве ненависти и насилия на почве ненависти против мусульман".

Мусульманские общины выражают обеспокоенность по поводу эскалации вражды в последние недели. Ранее в этом месяце Французский мусульманский совет сообщил СМИ, что только в октябре он получил 42 письма с угрозами или оскорблениями. Мечети также стали объектами нападений: 17 из них получили письма с угрозами, а 14 подверглись вандализму.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.

Кроме того, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что поражен антисемитизмом в Германии.