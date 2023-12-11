У Брюсселі та Берліні тисячі людей виходили на марші проти антисемітизму

Тисячі людей вийшли в неділю на марші в бельгійській та німецькій столицях на знак протесту проти зростання антисемітизму після початку війни між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС у Газі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Учасники маршу в Брюсселі тримали плакати з написами "Не обов'язково бути євреєм, щоб вийти на марш проти антисемітизму", "Антисемітизм вбиває" та іншими гаслами.

AP

Поліція повідомила, що в акції у Брюсселі взяли участь щонайменше чотири тисячі осіб.

Водночас, інформує DPA, на демонстрації в Берліні, яка пройшла під дощем, зібралося близько 3200 осіб, тоді як організатори називають цифру в 10 тисяч.

За словами президента Бельгійської ліги проти антисемітизму Жоеля Рубінфельда, Бельгія стала свідком "величезного зростання" антиєврейської ненависті.

"Ми живемо в дуже складний період", – сказав він, додавши, що акція дає "послання єврейській громаді Бельгії, щоб сказати їм, що вони не самотні".

Раніше уряд Данії доручив військовослужбовцям допомогти поліції в охороні єврейських об'єктів в країні на тлі зростання загрози тероризму, спричиненої конфліктом на Близькому Сході.

Перед цим представники 10 європейських країн підписали заяву, що попереджає про зростання злочинів на ґрунті ненависті проти мусульман, а також євреїв.

Водночас віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.