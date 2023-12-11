Сейм Польши избрал премьером Дональда Туска

Сейм Польши проголосовал за кандидатуру лидера "Гражданской коалиции" Дональда Туска на должность премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

За премьерство Туска проголосовали 248 депутатов Сейма, против был 201. Никто не воздержался от голосования.

"Спасибо тебе, Польша, это действительно великий день, не для меня, а для всех тех, кто верил, что благодаря вам все изменится к лучшему", – сказал Туск после голосования.

Он отметил, что должен был вернуться на должность премьера.

"Я хотел бы поблагодарить членов партии "Право и справедливость", именно вам удалось разбудить миллионы людей. Именно благодаря тому, что вы пытались сделать не только со мной, но и с демократией, так много поляков проснулись 15 октября", – отметил Туск.

Перед этим Сейм Польши, как и прогнозировали, не выразил доверие к правительству меньшинства Матеуша Моравецкого. Против доверия к правительству Моравецкого проголосовали 266 депутатов Сейма, за были 190 депутатов. Никто не воздержался.

Как прогнозируют, правительство Туска полноценно заработает не ранее 13 декабря, после принятия присяги перед президентом Польши.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.