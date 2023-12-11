Сейм Польши відправив у відставку правительство Моравецкого

Сейм Польши в понедельник, как и прогнозировали, не проголосовал за доверие правительству меньшинства Матеуша Моравецкого.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Против доверия к правительству Моравецкого проголосовали 266 депутатов Сейма, за были 190 депутатов. Никто не воздержался.

Заседание Сейма началось после 10 часов утра. Первым вопросом была речь премьер-министра Матеуша Моравецкого, в которой он подытожил успехи своей команды и выразил видение Польши в будущем. Речь длилась чуть больше часа.

После выступлений депутатов парламентарии задавали вопросы. Следующим пунктом было голосование о доверии правительству.

После голосования спикер Сейма Шимон Головня объявил перерыв, во время которого будут выдвинуты кандидаты на должность премьер-министра.

Следующим пунктом повестки дня будет избрание премьер-министра и последующие, опять же 10- и 5-минутные, выступления франкций и групп. Голосование за кандидатуру нового премьера должно состояться между 18:45 и 19:00 по местному времени. После этого будет еще час для выступлений депутатов.

Ранее сообщалось, что парламентское большинство планирует на втором этапе голосовать за правительство Дональда Туска.

Таким образом, правительство Туска полноценно заработает не ранее 13 декабря, после принятия присяги перед президентом Польши.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.