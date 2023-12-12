Орбан в среду объяснит парламенту свою позицию по переговорам о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду выскажет свою позицию относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС во время парламентских дебатов по проекту резолюции по Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом atv.hu заявил руководитель пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши.

"Завтра премьер-министр Виктор Орбан выступит на парламентских дебатах по проекту резолюции по Украине и объяснит свою позицию относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", – сказал он.

В предложенной резолюции говорится о том, что Украина не выполнила условия для вступления в ЕС, что политика расширения ЕС должна оставаться объективным процессом, основанным на заслугах, и что Орбан уже официально призвал президента Евросовета провести стратегические дебаты по всем элементам политики ЕС в отношении Украины.

Согласно проекту, предложение Еврокомиссии начать переговоры о вступлении с Украиной до проведения стратегических дебатов является "неподготовленным, непоследовательным" и не учитывает фундаментальные интересы Венгрии.

В предложении также говорится о том, что парламент должен осудить любое политическое и финансовое давление, которое может заставить Венгрию изменить свою суверенную позицию.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 11 декабря заявил, что не изменил мнения относительно решений об Украине на саммите ЕС.

Контакты между Киевом и Будапештом активизировались накануне заседания Европейского совета 14-15 декабря, где должны рассмотреть решение об открытии переговоров о вступлении с Украиной и одобрении макрофинансовой помощи.

Среди прочего, президент Владимир Зеленский виделся с венгерским премьером Виктором Орбаном в воскресенье на инаугурации президента Аргентины. А на прошлой неделе с Сийярто общался по телефону руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Впрочем, уже после этих переговоров Орбан звонил председательствующей в Совете ЕС Испании и убеждал не выносить на обсуждение саммита вопрос об открытии переговоров с Украиной.