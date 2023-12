Орбан после разговора с премьером Испании и дальше против решений по Украине на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг сообщил о телефонном разговоре с испанским визави Педро Санчесом, чья страна сейчас председательствует в Совете Европейского Союза.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", оба лидера написали в соцсети Twitter (X).

После "откровенного телефонного разговора" с Санчесом Орбан в очередной раз повторил, что лидеры Евросоюза "должны воздержаться от обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС во время декабрьского заседания Европейского совета, поскольку среди стран-членов нет единства по этому вопросу".

I had a frank phone conversation today with 🇪🇸 Prime Minister @sanchezcastejon . My message was clear: we should refrain from discussing the issue of Ukraine’s EU accession during the December #EUCO, as there is no unity among member states on this matter.