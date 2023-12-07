Орбан после разговора с премьером Испании и дальше против решений по Украине на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг сообщил о телефонном разговоре с испанским визави Педро Санчесом, чья страна сейчас председательствует в Совете Европейского Союза.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", оба лидера написали в соцсети Twitter (X).

После "откровенного телефонного разговора" с Санчесом Орбан в очередной раз повторил, что лидеры Евросоюза "должны воздержаться от обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС во время декабрьского заседания Европейского совета, поскольку среди стран-членов нет единства по этому вопросу".

I had a frank phone conversation today with 🇪🇸 Prime Minister @sanchezcastejon . My message was clear: we should refrain from discussing the issue of Ukraine’s EU accession during the December #EUCO, as there is no unity among member states on this matter. December 7, 2023

Испанский премьер без уточнений отметил, что с венгерским визави говорил о "прогрессе на пути к вступлению Украины в ЕС", и пообещал от имени страны, председательствующей в Совете ЕС, делать все для достижения консенсуса и сохранения финансовой и военной поддержки Украины.

"Защита международного порядка, основанного на правилах, является одной из основополагающих ценностей Европейского Союза", – подчеркнул Санчес.

He conversado con el primer ministro de Hungría, @PM_ViktorOrban, sobre los avances hacia la adhesión de Ucrania a la UE, de cara al Consejo Europeo de la semana próxima.



La ampliación es una inversión en paz, seguridad, estabilidad y prosperidad para Europa.



Desde la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 7, 2023

Венгрия, как известно, системно блокирует принятие на встрече лидеров Евросоюза любых связанных с Украиной решений – от начала переговоров до одобрения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил 7 декабря венгерского премьера для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела телефонный разговор с Орбаном – она тоже пыталась убедить его в важности поддержки Украины.