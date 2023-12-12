Орбан у середу пояснить парламенту свою позицію щодо переговорів про вступ України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу висловить свою позицію щодо початку переговорів про вступ України в ЄС під час парламентських дебатів щодо проєкту резолюції по Україні.

Як пише "Європейська правда", про це atv.hu заявив керівник пресслужби угорського прем'єра Берталан Хаваші.

"Завтра прем'єр-міністр Віктор Орбан виступить на парламентських дебатах щодо проєкту резолюції по Україні та пояснить свою позицію щодо початку переговорів про вступ України до ЄС", – сказав він.

У запропонованій резолюції йдеться про те, що Україна не виконала передумови для вступу до ЄС, що політика розширення ЄС має залишатися об'єктивним процесом, заснованим на заслугах, і що Орбан вже офіційно закликав президента Євроради провести стратегічні дебати щодо всіх елементів політики ЄС стосовно України.

Згідно з проєктом, пропозиція Єврокомісії розпочати переговори про вступ з Україною до проведення стратегічних дебатів є "непідготовленою, непослідовною" та не враховує фундаментальні інтереси Угорщини.

У пропозиції також йдеться про те, що парламент повинен засудити будь-який політичний та фінансовий тиск, який може змусити Угорщину змінити свою суверенну позицію.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою 11 грудня заявив, що не змінив думки щодо рішень про Україну на саміті ЄС.

Контакти між Києвом і Будапештом активізувались напередодні засідання Європейської ради 14-15 грудня, де мають розглянути рішення про відкриття переговорів про вступ із Україною та схвалення макрофінансової допомоги.

Серед іншого, президент Володимир Зеленський бачився з угорським прем'єром Віктором Орбаном у неділю на інавгурації президента Аргентини. А минулого тижня з Сійярто спілкувався телефоном керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

А втім, вже після цих переговорів Орбан телефонував головуючій у Раді ЄС Іспанії та переконував не виносити на обговорення саміту питання про відкриття переговорів з Україною.