СМИ: Еврокомиссия в среду разморозит 10 млрд евро для Венгрии

Европейская комиссия в среду примет положительное решение о выделении 10 миллиардов евро Венгрии, которые ранее были заморожены из-за проблем страны с верховенством права.

Об этом сообщила либеральная венгерская газета Nepszava со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Ранее издание Politico сообщило, что Комиссия примет это решение во вторник. Однако венгерское издание заявило, что получило опровержение европейских чиновников по этой информации.

"Согласно независимым источникам, самое раннее, когда Комиссия может дать свое благословение на разблокирование 10 миллиардов евро, это в среду, в рамках так называемой письменной процедуры", – говорится в публикации.

Для этого во вторник венгерский парламент должен принять последний элемент судебной реформы, которого требует Брюссель, и в тот же день закон будет опубликован в Официальном вестнике.

За последний год правительство Венгрии приняло несколько мер, чтобы разрядить недовольство Брюсселя по поводу судебной реформы, и теперь ему осталось лишь внести поправки в последний закон, чтобы выполнить эту задачу. Будапешт должен гарантировать венгерским судьям беспрепятственный доступ в Суд Европейского Союза.

Хотя несколько источников в ЕС сообщили изданию, что у экспертов Еврокомиссии есть замечания по поводу внедрения судебной реформы, президент Урсула фон дер Ляйен и члены Еврокомиссии не разделяют беспокойства, высказанные на техническом уровне, и, как ожидается, в среду дадут положительную оценку решениям, принятым правительством Венгрии и парламентом.

Это означает, что Венгрия может получить почти половину из 22 миллиардов евро из Фонда сплочения, которые ЕС сейчас удерживает. Деньги поступят не сразу, а будут выплачиваться Брюсселем в течение нескольких лет.

Как отмечают в Еврокомиссии, выплаты могут быть остановлены в любой момент, если будет обнаружено, что Венгрия нарушает стандарты ЕС.

Этот шаг станет большой победой для венгерского автократа Виктора Орбана, который блокирует принятие решений ЕС и торпедирует ответ Евросоюза на войну России на ключевом саммите европейских лидеров, который начнется в четверг.

Ранее СМИ писали, что Евросоюз рассматривает возможность разблокирования миллиардов евро для Венгрии, чтобы получить ее одобрение на дальнейшую помощь Украине и начало переговоров о членстве с Киевом.

Но в ЕК настояли, что выделение Венгрии средств не связано с тем, что она блокирует решение по Украине на грядущем саммите ЕС.

Источники говорят, что Венгрия действительно выполнила согласованные с Еврокомиссией требования по реформированию судебной системы, необходимые для разблокирования части из замороженных 22 миллиардов евро.

Тем не менее, венгерская оппозиция и критики Венгрии считают, что на самом деле Будапешт не выполнил все необходимые для размораживания средств условия, и критикуют будущее решение как "умиротворение" Виктора Орбана.