Еврокомиссию призвали не "умиротворять" Орбана ради Украины

Европейскую комиссию призвали не "умиротворять" Виктора Орбана, размораживая миллиарды евро для Будапешта, на фоне угроз венгерского премьер-министра сорвать планы ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и предоставить Киеву новую помощь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания The Guardian.

Действия венгерского правительства в последние годы, направленные на подрыв независимых институтов, привели к тому, что Брюссель приостановил выделение более 27 млрд евро, предназначенных для Венгрии.

Однако недавно Еврокомиссия дала понять, что может быть готова разморозить до 10 млрд евро – якобы из-за прогресса, достигнутого в судебной реформе. Об этом стало известно накануне встречи европейских лидеров, запланированной на 14-15 декабря, когда 27 глав государств ЕС будут обсуждать предложенный пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро, изменения в бюджет Евросоюза и вопрос о том, давать ли "зеленый свет" началу переговоров о вступлении в ЕС с Киевом.

Руководство Венгрии неоднократно угрожало заблокировать решение по всем трем вопросам.

Среди критиков Орбана усилились опасения, что ЕС разморозит часть средств для Венгрии, пытаясь убедить Будапешт одобрить соглашение о финансовой помощи Украине и начало переговоров о вступлении в ЕС. Даниэль Фройнд, немецкий депутат Европарламента от "зеленых" и критик правительства Орбана, призвал в понедельник не допустить этого.

"Правительство Орбана не провело необходимых реформ. Деньги не должны поступать. Если Еврокомиссия решит иначе, то только по одной причине: они пытаются умиротворить Орбана, который полностью перегнул палку, угрожая наложить вето", – сказал евродепутат.

Чтобы получить доступ к средствам, Венгрия должна завершить несколько реформ в таких сферах, как независимость судебной системы, прозрачность и борьба с коррупцией. В течение нескольких месяцев Брюссель и Будапешт вели переговоры, пока Венгрия внедряла законодательные изменения.

Сейчас Еврокомиссия заявляет, что многое было достигнуто в реформировании судебной системы. А на прошлой неделе представитель Еврокомиссии сообщил журналистам, что может быть принято решение, которое приведет к выплате Венгрии 500 млн евро в ближайшие недели, а в ближайшие годы – 10 млрд евро.

Тем не менее, в совместном анализе, опубликованном в середине ноября, шесть ведущих групп гражданского общества Венгрии заявили, что "пакет судебной реформы, принятый в мае 2023 года, остается фундаментально несовершенным".

Группа, в которую входят Венгерский союз гражданских свобод и Венгерский Хельсинский комитет, пришла к выводу, что "три из четырех "промежуточных этапов" судебной реформы "реализованы дефектно даже на уровне законодательной базы, и есть сферы, в которых для проверки соблюдения этих этапов нужны дополнительные доказательства надлежащего исполнения".

Даниэль Фройнд предостерег, что размораживание средств для Венгрии на этом этапе может создать рискованный прецедент.

"Если Орбан добьется успеха, другие последуют его примеру и будут злоупотреблять своим правом вето... Это значительно ослабит Европейский Союз в будущем", – сказал он.

В Европарламенте и ранее призывали не размораживать средства для Венгрии.

А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что никто не обязывает Венгрию быть членом Европейского Союза.