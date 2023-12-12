Литовский депутат: Договариваться с Орбаном должен ЕС, а не Украина

Литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс считает, что убеждать Орбана поддержать решение Евросоюза по Украине должен прежде всего ЕС, потому что у него есть больше инструментов влияния на венгерского премьера.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Ауштрявичюс назвал правительство Орбана "самой большой головной болью" для Евросоюза.

"Это позорная ситуация для нас. Потому что пока мы рассказываем миру о высоких европейских стандартах, одна из стран ЕС воплощает все худшее, что может быть в нашей семье. И Евросоюз должен с этим разобраться, потому что мы имеем больше возможностей убедить Орбана, чем Украина. А то, что делает Венгрия сейчас, является абсолютно неприятным и болезненным", – заявил Ауштрявичюс.

Депутат отметил, что ЕС вынужден мириться с такой венгерской властью, какой она есть, потому что ее выбрали граждане Венгрии.

"ЕС может требовать проведения свободных и честных выборов и тому подобное. Но решение о правительстве принимают венгерские граждане и национальные партии.

Поверьте, было бы самой большой ошибкой, если бы Брюссель сказал венгерским избирателям: "Голосуйте не за этих, а за вот этих". Это была бы катастрофа", – отметил он.

Ауштрявичюс добавил, что при этом Евросоюз имеет финансовые рычаги влияния на Будапешт и фактически уже применяет их.

"Венгрия уже не получила 13 миллиардов евро из европейских фондов только за два года. Нужны ли правительству Орбана эти 13 миллиардов? Конечно! Экономику Венгрии лихорадит – высокая инфляция, высокая безработица. И у меня вопрос: так в чем же преимущества от этих "особых отношений Орбана с Россией", если, например, бензин в Венгрии едва ли не самый дорогой в Евросоюзе?", – спрашивает он.

Ауштрявичюс также объяснил, почему 2028 год можно считать самым оптимистичным сроком вступления Украины в ЕС.

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