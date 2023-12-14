У Швеції вважають, що розбіжності в ЄС щодо України посилають неправильний сигнал США

У разі нездатності лідерів ЄС домовитися про фінансову та політичну підтримку України цього тижня на саміті Євроради США, де частина республіканців виступає проти збільшення допомоги Києву, можуть отримати небезпечний сигнал.

Як пише "Європейська правда", про це Financial Times заявив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон.

За його словами, він найбільше стурбований тим, який сигнал європейські союзники надішлють Вашингтону, якщо не домовляться про 50 мільярдів євро допомоги та про початок переговорів про членство України в ЄС.

"Мене найбільше турбує той факт, що якщо Європа демонструє ознаки розколу, це є сигналом для США. І навпаки. Якщо ми хочемо, щоб США продовжували підтримувати Україну, Європа повинна показати американському народу, що ми самі продовжуємо підтримувати Україну", – сказав Крістерссон.

Шведський прем'єр наголосив, що наступні два-три дні або дадуть підстави для цього занепокоєння, або покажуть, що країни ЄС все ще єдині.

"Основним джерелом нашої сили протягом останніх двох років було те, що країни ЄС були настільки об'єднані, і що трансатлантичний зв'язок працював так добре. Це було безцінно", – додав Крістерссон.

Раніше повідомляли, що лідери ЄС, ймовірно, досягнуть домовленості про виділення Україні 50 мільярдів євро, оскільки ця сума надійде в пакеті з іншими грошима, від яких матиме вигоду і Угорщина, яка погрожувала блокуванням цієї допомоги.

За інформацією ЗМІ, високопосадовці у ЄС оцінюють шанси на позитивне рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС, щодо якого угорський прем'єр Орбан найбільш категоричний, у 20-30%.

У середу президент України Володимир Зеленський попередив: якщо Угорщина заблокує рішення ЄС – це означатиме, що вето наклав Путін.

Читайте також: Австро-Угорщина проти України: як виникла і чого вимагає "коаліція Орбана" перед самітом ЄС