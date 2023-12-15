Президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер Болгарии Николай Денков на полях саммита ЕС провели неформальную встречу с канцлером Австрии, которая блокирует вступление этих стран в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Встреча состоялась по инициативе президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Йоханнис после переговоров сказал, что дискуссия "движется вперед".

"Но еще о многом придется вести переговоры, пока мы достигнем решения, которое удовлетворит все стороны", – сказал румынский президент, добавив, что не хочет вдаваться в детали, пока процесс продолжается.

На вопрос журналистов, возможен ли внеочередной саммит по этому вопросу уже до конца года, Йоханнис не стал исключать такой возможности.

"Все очень вовлечены, и скажу так: если в какой-то момент вдруг появится решение, его могут оформить официально. Но до того нам еще нужно поработать", – добавил он.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды.

Летом Европарламент принял резолюцию с призывом к Европейскому совету одобрить присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне до конца 2023 года.

Недавно сообщалось, что Австрия готова согласиться на "частичное" присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне – только в вопросах авиаперевозок и в обмен на усиление безопасности на внешних границах ЕС.