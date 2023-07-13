Европарламент призвал одобрить присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену до конца года

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к Европейскому совету одобрить присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне до конца 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В резолюции, принятой 526 голосами "за", Европарламент подчеркивает, что обе страны уже выполнили необходимые требования для вступления в Шенген.

Евродепутаты выражают сожаление по поводу решения Совета от 8 декабря 2022 года отказать им в членстве "без предоставления какого-либо юридического обоснования, связанного с критериями вступления".

Большая Шенгенская зона без пограничного контроля сделала бы ЕС сильнее и все страны-члены имеют право присоединиться к Шенгену, когда они будут готовы, говорится в резолюции.

Тот факт, что Румыния и Болгария все еще остаются вне зоны безвизовых поездок, обременяет бизнес и население двух стран в социальном и экономическом плане, отмечают евродепутаты.

Граждане Болгарии и Румынии подвергаются дискриминации, поскольку сталкиваются с задержками, бюрократическими трудностями и дополнительными расходами во время путешествий или ведения бизнеса за рубежом, говорится в документе.

Кроме того, указывается на "непоправимый вред" окружающей среде, что противоречит целям ЕС в вопросах соблюдения климатического равновесия.

Евродепутаты отмечают, что тысячи транспортных средств ежедневно ожидают пересечения границ Болгарии и Румынии от нескольких часов до нескольких дней. Из-за этого ежегодно выбрасывается около 46 тысяч тонн CO2, что ставит под угрозу здоровье водителей, таможенников и людей, живущих вблизи пограничных переходов.

В резолюции призывают Еврокомиссию оценить альтернативные расходы и ущерб, нанесенный окружающей среде, которые Румыния и Болгария понесли с июня 2011 года из-за "необоснованного отказа" в членстве в Шенгенской зоне, и поощряет рассмотреть варианты финансовой компенсации.

Сейчас Шенгенская зона включает 22 страны ЕС, а также Норвегию, Лихтенштейн, Исландию и Швейцарию. Новые члены могут быть приняты в нее только единогласно министрами стран Евросоюза, а также после решения Европарламента.

Напомним, в декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды.

Нидерланды уточнили, что не выступают против Румынии, а только против Болгарии, но поскольку принимались два отдельных решения, одно по Хорватии, второе – по Болгарии и Румынии, то их голос также был против.

Ситуация даже привела к временному понижению уровня дипломатических отношений между Веной и Бухарестом.