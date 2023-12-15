Лідери Румунії і Болгарії поговорили на полях саміту з канцлером Австрії, яка блокує їхній вступ у Шенген

Президент Румунії Клаус Йоганніс та прем’єр Болгарії Ніколай Денков на полях саміту ЄС провели неформальну зустріч з канцлером Австрії, яка блокує вступ цих країн у Шенгенську зону.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Зустріч відбулася з ініціативи президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Йоганніс після переговорів сказав, що дискусія "рухається вперед".

"Але ще багато про що доведеться вести переговори, поки ми досягнемо рішення, яке задовольнить усі сторони", – сказав президент, додавши, що не хоче вдаватися у деталі, поки процес триває.

На питання журналістів, чи можливий позачерговий саміт вже до кінця року, Йоганніс не став виключати такої можливості.

"Усі дуже залучені, і скажу так: якщо у який момент раптом з’явиться рішення, його можуть оформити офіційно. Але до того нам ще потрібно попрацювати", – додав він.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.

Влітку Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до Європейської ради схвалити приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони до кінця 2023 року.

Нещодавно повідомляли, що Австрія готова погодитися на "часткове" приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони – лише у питаннях авіаперевезень та в обмін на посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.