Конгресс США окончательно одобрил рекордный оборонный бюджет с $300 млн для Украины

Палата представителей США в четверг большинством голосов одобрила согласованный Конгрессом Акт об ассигнованиях на национальную оборону, который предусматривает рекордные 886 миллиардов расходов на эти цели в 2024-м фискальном году.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

За оборонный бюджет США проголосовали 310 членов нижней палаты Конгресса, против были 118. Палата приняла закон большинством в две трети голосов.

Окончательная версия Акта об ассигнованиях на национальную оборону, согласованная палатами Конгресса, не содержит ряда поправок, принятых республиканцами в Палате представителей против, как они говорят, "левачества" в Пентагоне.

Среди прочего, финальная версия документа не содержит ограничений на политику Пентагона в отношении абортов и запрета Пентагона финансировать лечение работников и военных, касающихся гендерной дисфории.

В то же время там осталось положение о продлении противоречивой программы слежки за иностранцами со стороны Федерального бюро расследований до начала 2025 года.

Что касается Украины, то законопроект продлевает действие Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украине, санкционируя в ее рамках выделение 300 миллионов долларов на 2024 и 2025 финансовый годы (то есть до сентября 2025-го).

После одобрения в Сенате закон идет к президенту Джо Байдену, который, как ожидается, подпишет его.

Средства для поддержки Украины, заложенные в оборонный бюджет США, – отдельные от проекта о дополнительном финансировании на 111 млрд долларов, который застрял в Конгрессе.

Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев. А спикер отказался продолжить работу Палаты представителей Конгресса США на следующей неделе, что означает невозможность принятия этого проекта до Рождества.

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