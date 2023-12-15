Нидерланды уже не против присоединения Болгарии к "шенгену"

Правительство Нидерландов изменило свою позицию относительно присоединения Болгарии к Шенгенской зоне и готово поддержать такое решение.

Об этом говорится в письме государственного секретаря Министерства юстиции Нидерландов Эрика ван дер Бурга в парламент, опубликованном в пятницу, сообщает "Европейская правда".

По словам ван ден Бурга, правительство Нидерландов "пришло к выводу, что Болгария соответствует условиям, установленным для вступления в Шенгенскую зону, и поэтому может согласиться с решением, которое приведет к полному присоединению Болгарии к Шенгену".

Изменение позиции Нидерландов связано с выводами миссии под руководством Европейской комиссии в Болгарии, которая выявила отсутствие недостатков в стране, в том числе в пограничном контроле и применении правил "шенгена".

"Правительство приветствует результаты миссий по установлению фактов и соглашается с выводами, сделанными экспертами из стран-членов и Комиссии. Это свидетельствует о том, что Болгария продолжает инвестировать в правильное применение всего Шенгенского соглашения в течение последних лет", – сказал представитель Минюста.

Он, однако, предостерег, что Болгария должна "продолжать работать над укреплением своих границ".

Шенгенская зона, созданная в 1985 году, сейчас насчитывает 27 стран. В ее пределах люди и товары могут свободно передвигаться, как правило, без необходимости иметь проездные или таможенные документы.

До сих пор Нидерланды и Австрия препятствовали стремлению Болгарии присоединиться к "шенгену" из-за опасений, что это приведет к росту миграции.

Кроме Болгарии, к Шенгенской зоне хочет присоединиться также Румыния, чью заявку из аналогичных соображений блокирует только Австрия.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии.