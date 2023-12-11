В парламенте Турции обещают "не спешить" с одобрением вступления Швеции в НАТО

Председатель комитета по иностранным делам парламента Турции Фуат Октай допустил, что ратификация вступления Швеции в Североатлантический Альянс может затянуться и произойти уже в 2024 году.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Подтверждая, что парламентский комитет не будет торопиться с одобрением вступления Швеции в НАТО, Октай заявил: "Конечно, мы не спешим, у нас есть свои приоритеты", – не уточнив, что имеет в виду.

По словам парламентария, США должны прекратить увязывать вступление Швеции в НАТО с продажей Анкаре истребителей F-16 – хотя допустил, что эти процессы могут происходить параллельно.

"Есть вопросы, которые некоторые члены НАТО связывают со шведским вопросом, например, вопрос F-16. Если это так, то давайте рассматривать их одновременно", – пояснил он.

Прежде чем парламент Турции сможет ратифицировать протокол о вступлении Швеции в Альянс, его должен одобрить комитет, который возглавляет Октай. Но сначала он потребовал от Стокгольма дорожной карты о том, как Швеция будет бороться с терроризмом.

Ратификация вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте ожидает рассмотрения с октября. Союзники по НАТО недавно выразили разочарование из-за длительного процесса в Анкаре.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает шагов от Конгресса США для продажи истребителей F-16 Турции для того, чтобы турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО.

Президент США Джо Байден поддерживает продажу F-16 Турции, но в Конгрессе все еще существует определенная оппозиция этому решению.