Турция говорит, что Канада и США связывают экспорт камер для дронов со вступлением Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Канада и США настаивают на том, чтобы Анкара ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО до того, как возобновится экспорт камер для дронов из этих стран в Турцию.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в разговоре с журналистами во время перелета из Греции, сообщает Reuters.

"В вопросе камер для дронов, которые мы хотели от них получить, Канада настаивает: Швеция, Швеция, Швеция. США повторяют то же самое", – сказал Эрдоган.

По его словам, США согласились с Канадой по этому вопросу, но ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО должен парламент Турции после того, как он направил соответствующий законопроект на рассмотрение в конце октября.

Как отмечает Reuters, когда в июле на саммите НАТО Эрдоган дал понять, что Швеция в конце концов получит зеленый свет на членство в НАТО, Канада непублично согласилась возобновить переговоры с Турцией о снятии экспортного контроля на части дронов, включая оптическое оборудование.

Ратификация вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте ожидает рассмотрения с октября. Союзники по НАТО недавно выразили разочарование по поводу затянувшегося процесса в Анкаре.

Ранее Эрдоган заявил, что ожидает шагов от Конгресса США для продажи истребителей F-16 Турции для того, чтобы турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО.

Президент США Джо Байден поддерживает продажу F-16 Турции, но в Конгрессе все еще существует определенная оппозиция этому решению.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в ноябре фактически подтвердил, что последним предметом торга в вопросе вступления Швеции в НАТО является продажа США Турции истребителей F-16.

Билльстрём отметил, что связь между согласованием Турцией вступления Швеции в НАТО и продажей Анкаре F-16, о которой ранее со ссылкой на источники писали СМИ, уже не секрет.