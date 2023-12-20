Аэропорт Кишинева отказался от русской аббревиатуры города

Международный аэропорт Кишинева отказался от аббревиатуры KIV, что является сокращением от русского названия столицы Молдовы.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

По его словам, эта аббревиатура отныне не появится на таблицах полетов.

"Решено: с 18 января 2024 года Международный аэропорт Кишинева будет иметь аббревиатуру RMO (Республика Молдова). Безопасных путешествий!", – отметил Спину.

Ранее сообщалось, что парламент Молдовы денонсирует еще два договора, заключенные в рамках СНГ.

На фоне российского полномасштабного вторжения в Украину власти в Кишиневе заявили о постепенном выходе Молдовы из СНГ и уже денонсировали десятки соглашений, подписанных в рамках организации.

Правительство Молдовы также решило исключить СНГ из списка организаций, которым страна платит ежегодные членские взносы.