Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Міжнародний аеропорт Кишинева відмовився від абревіатури KIV, що є скороченням від російської назви столиці Молдови.
Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спину.
За його словами, ця абревіатура відтепер не з'явиться на таблицях польотів.
"Вирішено: з 18 січня 2024 року Міжнародний аеропорт Кишинева матиме абревіатуру RMO (Республіка Молдова). Безпечних подорожей!", – зазначив Спіну.
Раніше повідомляли, що парламент Молдови денонсує ще два договори, укладені у межах СНД.
На тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну влада в Кишиневі заявила про поступовий вихід Молдови з СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних у рамках організації.
Уряд Молдови також вирішив виключити СНД зі списку організацій, яким країна сплачує щорічні членські внески.