Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста

Міжнародний аеропорт Кишинева відмовився від абревіатури KIV, що є скороченням від російської назви столиці Молдови.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спину.

За його словами, ця абревіатура відтепер не з'явиться на таблицях польотів.

"Вирішено: з 18 січня 2024 року Міжнародний аеропорт Кишинева матиме абревіатуру RMO (Республіка Молдова). Безпечних подорожей!", – зазначив Спіну.

Раніше повідомляли, що парламент Молдови денонсує ще два договори, укладені у межах СНД.

На тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну влада в Кишиневі заявила про поступовий вихід Молдови з СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних у рамках організації.

Уряд Молдови також вирішив виключити СНД зі списку організацій, яким країна сплачує щорічні членські внески.