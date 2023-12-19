Во Франции достигли соглашения по важному для Макрона закону об иммиграции

Французские законодатели во вторник достигли предварительного соглашения по спорному законопроекту об иммиграции, принятие которого крайне важно для президента Эмманюэля Макрона.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Не имея большинства в нижней палате парламента после выборов в июне 2022 года и стремясь заручиться поддержкой правых, правительство все же согласилось смягчить меры, направленные на предоставление некоторым нелегальным мигрантам разрешений на проживание, но также среди других шагов сузило доступ к социальной помощи.

По словам премьера Элизабет Борн, этот законопроект сделает французскую систему более эффективной, поскольку он значительно упростит процедуры рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и позволит быстрее высылать преступников или радикально настроенных иностранцев.

Изначально правительство заявляло, что это будет закон кнута и пряника, который облегчит получение вида на жительство мигрантам, работающим в секторах, где не хватает рабочей силы, а также облегчит высылку нелегальных мигрантов.

Соглашение, согласованное специальной комиссией в составе семи сенаторов и семи депутатов, является хорошей новостью для Макрона, который обещал принять закон об иммиграции еще во время предвыборной кампании 2022 года – и это было одним из ключевых обещаний, позволивших остановить рост популярности ультраправых.

Но его также можно считать успехом для Марин Ле Пен, которая назвала договоренность "большой идеологической победой" своей ультраправой партии, отрицающей правительство.

Консервативные "Республиканцы", которые с годами приблизили свой дискурс к ультраправому, также заявили о победе.

В то же время левое крыло партии Макрона выразило беспокойство по поводу некоторых более правых аспектов законопроекта, и некоторые из них могут воздержаться или проголосовать против текста, поскольку тот должен пройти через обе палаты парламента.

Работу совместной комиссии запустили после того, как на прошлой неделе проект неожиданно не получилось вынести на рассмотрение в парламенте.

Подробнее о ситуации читайте в статье Трудный выбор Макрона: чем пожертвует президент Франции ради закона об иммиграции