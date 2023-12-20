У столиці Швейцарії розглядають легалізацію кокаїну для боротьби з наркотиками

У столиці Швейцарії Берні розглядають пілотну схему, що дозволить продаж кокаїну для рекреаційного використання як радикальний підхід до боротьби з наркотиками.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Швейцарія переглядає свою позицію щодо наркотиків після того, як деякі політики та експерти розкритикували повну заборону наркотиків як неефективну. Наразі на ранній стадії такий же пілотний проєкт застосовується щодо канабісу.

Парламент Берна підтримав цю ідею, яка ще має подолати опір міської влади, а також потребуватиме змін у національному законодавстві.

За словами члена ради Берна від Альтернативної лівої партії Єви Чен, яка виступила співавтором пропозиції, контроль і легалізація можуть принести більше користі, ніж просто покарання за наркотики.

"Ми все ще далекі від потенційної легалізації, але ми повинні шукати нові підходи. Саме тому ми закликаємо до проведення науково обґрунтованого пілотного дослідження", – зазначила вона.

Будь-яка легалізація супроводжуватиметься контролем якості та інформаційними кампаніями, запевняє Чен, і такий підхід також зменшить прибутки криміналу.

Швейцарія має один з найвищих рівнів вживання кокаїну в Європі, згідно з показниками вмісту нелегальних наркотиків та їхніх метаболітів у стічних водах, а Цюрих, Базель і Женева входять до топ-10 міст Європи за цим показником.

У Берні, зокрема, фіксують зростання його споживання, а ціни на кокаїн за останні п'ять років знизилися вдвічі, згідно з даними неурядової організації "Наркоманія у Швейцарії".

Рішення може бути ухвалене за кілька років або раніше, якщо нинішні схеми продажу канабісу, що продається в аптеках, покажуть успішні результати, інформує Reuters.

Втім, думки експертів розділилися, і навіть ті, хто виступає за пілотний проєкт, занепокоєні потенційною небезпекою. Зокрема, керівник групи Центру психіатричних досліджень Цюрихського університету Борис Кведнов зазначив, що кокаїн викликає залежність, а ризики від його вживання призводять до пошкодження серця, інсультів, депресії та тривожності.

У багатьох європейських країнах, включаючи Іспанію, Італію та Португалію, більше немає тюремного ув'язнення за зберігання наркотиків, включаючи кокаїн, хоча ніде не пішли так далеко, як у Берні, де обговорюється пропозиція про його легалізацію.

Раніше повідомляли, що легалізація канабісу в Німеччині, яку підтримав федеральний уряд, ймовірно, буде відкладена до 2024 року.

Перед цим федеральний уряд Німеччини підтримав запропонований Міністерством охорони здоров’я законопроєкт про легалізацію канабісу попри опозицію представників поліції та медичної сфери.

До цього прихильники легалізації споживання канабісу пройшли Берліном під час традиційного конопляного параду.