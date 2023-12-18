Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Александара Вучича одерживает победу на досрочных выборах в парламент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает РТС.

На основе 90,2% выборки социологических центров CeSID/IPSOS, список "Александар Вучич – Сербия не должна остановиться" набрал 46,3% голосов, или 128 мандатов.

На втором месте – оппозиционная левоцентристская "Сербия против насилия" с 23,6% или 65 мандатами.

Третью позицию занимает коалиция Социалистической партии Сербии (SPS) с 6,6% или 18 мандатами.

Коалиция NADA получила 4,9% или 13 мандатов.

Из меньшинственных списков Альянс венгров Воеводины, как ожидается, получит 6 мандатов, коалиция Партии справедливости и примирения и Демократического союза хорватов Воеводины – 3 мандата, СДП Сулеймана Углянина – 2 мандата и по 1 мандату в списке Шайпа Камбери и Русской партии.

"Это абсолютная победа, и она делает меня счастливым", – сказал Вучич после обнародования предварительного прогноза.

Парламентские выборы, пятые с 2012 года, совпадают с местными выборами в большинстве муниципалитетов, столице Белграде и северной провинции Воеводина.

Социологи также сообщили, что больше всего голосов в Белграде набрала SNS, которая получила 38,6% голосов на выборах в городской совет и мэра, тогда как оппозиционная "Сербия против насилия" заняла второе место с 35% голосов.

Экзит-полы в Сербии запрещены законом, неофициальные результаты от социологических компаний, основанные на мониторинге подсчета голосов на общенациональной выборке избирательных участков.

Перед выборами прогнозировали, что партия власти может потерять столицу, что может стать огромной проблемой для президента Александара Вучича. Настолько большой, что сербские власти уже пошли на "повышение ставок", заявив о разоблачении плана "западных спецслужб" посеять хаос в стране перед выборами.

Подробнее – в статье кандидата исторических наук, временного поверенного в делах Украины в Боснии и Герцеговине (2018 год) Владимира Цибульника Битва за Белград: что могут изменить досрочные выборы в Сербии.