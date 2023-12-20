Суд ЕС снова отменил "старые" санкции против Януковича и его сына

Суд Европейского Союза в среду удовлетворил иск беглого экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра и отменил санкции, введенные против них Советом ЕС 4 марта 2021 года.

Об этом говорится в решениях суда, с которыми ознакомилась "Европейская правда".

В практически идентичных решениях Суда Евросоюза говорится, что Совет при принятии решений о санкциях против Януковичей не проверил должным образом основания, по которым их вводили, предоставленные Украиной.

Суд утверждает, что Совет ЕС должен был также обратиться к украинской стороне для выяснения, не нарушил ли он права Януковичей на эффективную судебную защиту в уголовном производстве.

Учитывая это, суд постановил аннулировать решение Совета Евросоюза о санкциях против Янкуковича-старшего и младшего от марта 2021 года, а также решение за март 2022-го о продлении этих санкций на год.

Напомним, что это не первое такое решение Суда ЕС. Он уже отменял решения Совета Евросоюза за 2019 и 2020 годы. В сентябре 2022-го Совет в конце концов исключил Януковичей из этого санкционного списка.

В то же время в отношении Януковичей действует другое санкционное решение ЕС от августа 2022 года, которое пока не было обжаловано. Таким образом, на них до сих пор распространяются запреты владения активами в Евросоюзе и въезда на его территорию.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. В санкционном списке осталось 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович.

Для сохранения санкций Евросоюза против лиц из орбиты экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги в расследовании дел против них в Украине, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.