В Боснии арестовали экс-главу разведки и топ-судью по делу о незаконном прослушивании

Бывший руководитель разведывательного управления Боснии и Герцеговины Осман Мехмедагич и глава государственного суда БиГ Ранко Дебевец был арестован по подозрению в незаконном прослушивании судей и прокуроров в 2020 году.

Эту информацию в четверг подтвердил главный прокурор Боснии и Герцеговины Миланко Кайганич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

По словам Кайганича, Мехмедагич и Дебевец в понедельник были задержаны по подозрению в незаконном прослушивании судей. Их допросили, после чего суд заключил их под стражу на срок до 30 дней.

"Собранные в настоящее время доказательства указывают на то, что двое подозреваемых совершили преступные действия злоупотребления служебным положением, незаконно прослушивали судей Суда БиГ и сотрудников прокуратуры БиГ во время следственных действий", – сказал он.

Следователи также опечатали некоторые помещения суда БиГ и отдельно арестовали адвоката Дебевеця Васвию Видовича "за препятствование расследованию"

Осман Мехмедагич возглавлял управление разведки и безопасности Боснии с 2015 по январь 2023 года. После увольнения Мехмедагича США наложили на него санкции за злоупотребление властью, а также "значительную коррупцию" и связи со "преступными сетями".

Мужчину считают близким к бывшему члену президиума Боснии и Герцеговины Бакиру Изетбеговичу, возглавляющему одну из главных политических партий страны.

Ранко Дебевец возглавлял Государственный суд БиГ с 2016 года, в январе этого года его избрали на новый шестилетний срок. После задержания Дебевец был отстранен от должности. Как напоминает Balkan Insight, в 2021 году судью привлекли к дисциплинарной ответственности из-за умышленной лжи и совершения ложных действий, связанных с одним из рассматриваемых им дел.

Напомним, суд первой инстанции Боснии и Герцеговины в начале декабря присудил бывшему министру обороны Сельмо Цикотичу три года заключения за махинации с продажей боснийского оружия.