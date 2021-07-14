Глава разведки Боснии арестован по обвинению в подделке дипломов

Полиция Боснии и Герцеговины арестовала главу разведки страны по обвинению в отмывании денег и злоупотреблении служебным положением для подделки университетских дипломов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Глава Агентства разведки и безопасности (OSA) Осман Мехмедагич был арестован по запросу государственной прокуратуры, и полиция вела соответствующие действия, сообщил официальный представитель полиции Сараево Мирза Хадзябдич.

В заявлении прокуратуры говорится, что она расследует действия Мехмедагича по уголовным делам о злоупотреблении служебным положением или властью, подделке документов и отмывании денег.

В нем говорится, что дополнительная информация будет доступна позже в среду.

Коррупция широко распространена в Боснии, проникая во все сферы жизни, включая судебную систему, образование и здравоохранение. В прошлом месяце полиция арестовала директора Американского университета в Сараево и Тузле и двух сотрудников за незаконную выдачу диплома Мехмедагичу.

В октябре прошлого года Мехмедагичу и его сообщнику было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением за якобы использование ресурсов агентства для шпионажа за человеком, подавшим на него уголовное дело, но суд снял с них обвинения. Прокуратура подала апелляцию.