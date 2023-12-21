У Боснії арештували ексглаву розвідки й топ-суддю у справі про незаконне прослуховування

Колишнього керівника розвідувального управління Боснії і Герцеговини Османа Мехмедагіча й голову державного суду БіГ Ранко Дебевеця арештували за підозрою в незаконному прослуховуванні суддів і прокурорів у 2020 році.

Цю інформацію в четвер підтвердив головний прокурор Боснії і Герцеговини Міланко Кайганіч, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

За словами Кайганіча, Мехмедагіч і Дебевець у понеділок були затримані за підозрою в незаконному прослуховуванні суддів. Їх допитали, після чого суд узяв їх під варту на термін до 30 днів.

"Зібрані на цей час докази вказують на те, що двоє підозрюваних вчинили злочинні дії зловживання службовим становищем, незаконно прослуховували суддів Суду БіГ і співробітників прокуратури БіГ під час слідчих дій", – сказав він.

Слідчі також опечатали деякі приміщення суду БіГ й окремо арештували адвоката Дебевеця Васвію Відовича "за перешкоджання розслідуванню"

Осман Мехмедагіч очолював управління розвідки та безпеки Боснії з 2015 по січень 2023 року. Після звільнення Мехмедагіча США наклали на нього санкції за зловживання владою, а також "значну корупцію" та зв’язки зі "злочинними мережами".

Чоловіка вважають близьким до колишнього члена президії Боснії і Герцеговини Бакіра Ізетбеговича, який очолює одну з головних політичних партій країни.

Ранко Дебевець очолював Державний суд БіГ з 2016 року, у січні цього року його обрали на новий шестирічний термін. Після затримання Дебевеця відсторонили від посади. Як нагадує Balkan Insight, у 2021 році суддю притягли до дисциплінарної відповідальності через навмисну брехню та вчинення неправдивих дій, пов’язаних із однією зі справ, яку той розглядав.

Нагадаємо, суд першої інстанції Боснії і Герцеговини на початку грудня присудив колишньому міністру оборони Сельмо Цикотичу три роки ув’язнення за махінації з продажем боснійської зброї.