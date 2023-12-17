Мелони и Сунак согласовали совместный проект по добровольной репатриации мигрантов

Премьер-министры Италии Джорджа Мелони и Великобритании Риши Сунак договорились решить проблему нелегальной миграции в Европу, пообещав усилить сотрудничество в борьбе с торговлей людьми.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает офис главы итальянского правительства, информирует ANSA.

Согласно заявлению, оба лидера договорились о совместном финансировании начального итальянско-британского проекта помощи добровольной репатриации в страны происхождения, разработанного Международной организацией по миграции для мигрантов, застрявших в Тунисе.

"Согласившись с необходимостью более структурированной борьбы с нелегальной иммиграцией в Европу, лидеры договорились о дальнейшей активизации сотрудничества между тремя странами в борьбе с торговлей людьми", – говорится в сообщении.

К Мелони и Сунаку также присоединился их албанский коллега Эди Рама, который рассматривается как ключевой союзник в усилиях по управлению прибытием мигрантов из Северной Африки к европейскому побережью.

Стороны также коснулась основных международных вопросов, начиная с полномасштабного российского вторжения в Украину и кризиса на Ближнем Востоке.

Ранее Конституционный суд Албании по крайней мере временно заблокировал ратификацию парламентом соглашения с итальянским правительством, которое предусматривает размещение в балканской стране мигрантов, прибывающих в Италию морем.

На фоне миграционного кризиса правительство Мелони уже ужесточило условия заключения для контрабандистов и постановило увеличить количество центров содержания мигрантов по всей Италии.

В то же время недавно Великобритания и Руанда подписали обновленную договоренность о депортации в страну искателей убежища, которые нелегально прибыли в Соединенное Королевство. В правительстве говорят, что таким образом учли все предостережения Верховного суда, который признал предыдущий план незаконным.

Вопрос уменьшения иммиграции становится все более острым для действующего премьера Риши Сунака, особенно после публикации данных, что в 2022 году иммиграция в Британию установила рекорд. Обещание "остановить лодки" является одной из ключевых целей, которые премьер определил для правительства.