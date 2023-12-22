Кіпр заявив про різке скорочення прибуття мігрантів

Уряд Кіпру заявив, що острівна країна стала першою державою-членом Євросоюзу, яка репатріювала більше мігрантів, чиї заяви про надання притулку були відхилені, ніж їх прибуло за рік.

Як пише "Європейська правда", про це державному мовнику країни сказав міністр внутрішніх справ Константінос Іоанну, повідомляє AP.

За словами посадовця, цього року репатріювали понад 11 тисяч мігрантів, що більш ніж удвічі більше, ніж у 2022 році, що ставить Кіпр на 4-те місце за кількістю репатріантів серед усіх країн ЄС в абсолютних цифрах.

Він уточнив, що у близько двох третинах випадків репатріації були добровільними.

Іоанну заявив, що більш жорсткий підхід кіпрського уряду до міграції приніс результат через те, що острівна держава стала "менш привабливим економічним напрямком" для мігрантів, які не мають права на притулок або міжнародний захист.

За останні дев'ять місяців загальний приплив мігрантів скоротився вдвічі порівняно з минулим роком, особливо тих, хто перетинає кордон з турецької частини Кіпру на міжнародно визнаний південь у пошуках притулку.

Згідно з офіційною статистикою, цього року було подано 10 589 заяв про надання притулку порівняно з 21 565 за весь минулий рік.

Міністр вказав, що частиною заходів, спрямованих на зменшення прибуття мігрантів, є скорочення часу, необхідного для розгляду заяв про надання притулку, до максимум трьох місяців, а не років, як у багатьох випадках. За його словами, це призводить до того, що заявники, які не отримали притулку, втрачають допомогу та право на роботу.

Іоанну також зауважив, що угода, досягнута лідерами Євросоюзу у середу щодо нових правил контролю за міграцією, не відповідає вимогам Кіпру про примусове переселення мігрантів з країн із зовнішніми кордонами ЄС, які перебувають під тиском збільшення їхнього прибуття, до інших членів Євросоюзу.

Раніше Рада ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.

Перед цим на тлі рекордного зростання числа шукачів притулку з Сирії уряд Кіпру заявив, що хоче, щоб Європейський Союз розглянув оголошення частин їхньої зруйнованої війною батьківщини безпечними для репатріації.