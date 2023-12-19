Зеленский рассчитывает на прекращение разблокирования границы с Польшей при новом правительстве

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском поможет решить вопрос блокады границы польскими перевозчиками.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

Глава государства заявил, что считает причастным к блокаде на границе предыдущее правительство, которое действовало после парламентских выборов в октябре.

"Я был уверен, что это были политические выборы чиновников, которые проиграли. И я тогда говорил: вы проигрываете эту политику, вы проигрываете сами себе", – добавил Зеленский.

По его словам, в этой ситуации Украине Румыния помогла "нашим фермерам выжить" и наладила экспорт украинской продукции по железной дороге, несмотря на протесты в стране.

Говоря об отношениях с Польшей в контексте блокады, Зеленский сказал, что говорил об этом с президентом Анджеем Дудой, и лидеры "выровняли эту ситуацию".

"И я буду верить, что новое правительство (Польши. – Ред.) разблокирует эту всю блокаду... У меня был разговор с Дональдом Туском. Я ему благодарен за крепкую позицию на заседании в Евросоюзе. Мы ночью с ним говорили накануне этого заседания, у него мощная ситуация. И я очень верю, что мы все выровняем", – добавил он.

Блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

В понедельник, 18 декабря, перевозчики возобновили блокаду пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" после того, как на прошлой неделе ее запретили местные власти.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных.