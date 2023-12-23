Российского певца Иракли не пустили в Молдову

Молдова не пустила в страну российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву, известного как Иракли.

Информацию об этом 23 декабря подтвердила Newsmaker пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки, пишет "Европейская правда".

По словам Новицки, за последние сутки 39 гражданам отказали во въезде в Молдову, потому что они "не соответствовали условиям въезда". Среди них был и российский певец Иракли.

Иракли должен был 24 декабря выступить на новогоднем концерте в Бельцах. Это мероприятие организовал беглый олигарх Илан Шор, которого в Молдове приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда из трех банков.

Шор последние годы проживал в Израиле. Однако после нападения ХАМАС он, по данным СМИ, мог выехать в Россию.

До недавнего времени в Молдове функционировал и организовывал антиправительственные протесты политический проект Шора – популистская партия "Шор", пока КС Молдовы не объявил ее незаконной из-за финансирования из России.

Партия попыталась возобновить деятельность под названием "Шанс", ее кандидаты должны были массово баллотироваться на местных выборах в Молдове. Однако за два дня до голосования их сняли с гонки.