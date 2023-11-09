Молдавский беглый олигарх Илан Шор, который в последние годы проживал в Израиле, выехал из этой страны и теперь место его пребывания неизвестно; по данным СМИ, он мог вылететь в Москву через Стамбул.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Сначала молдавское Jurnal со ссылкой на источники сообщило, что Шор 8 ноября якобы приземлился в Стамбуле на борту самолета российского миллиардера Романа Абрамовича, а оттуда они отправились в Москву, куда должен прибыть также лидер молдавских социалистов Игорь Додон. У Абрамовича назвали эту информацию неправдивой.

Руководитель Национального центра бюро Интерпола в Молдове Виорел Центиу заявил, что от израильских властей поступило подтверждение о выезде Шора из страны 6 ноября, но куда он отправился – доподлинно неизвестно.

"Говорили, что он (Шор) мог поехать в Турцию. Вечером мы получили официальное сообщение из Турции, что Шор последний раз был там в 2015 году. Сегодня утром власти Израиля официально подтвердили, что он действительно вылетел из Израиля после обеда 6 ноября, однако рейс и направление полета израильским властям неизвестны", – сказал чиновник.

По его словам, нет подтверждений и того, что Шор находится в Москве.

"При необходимости, Молдова попросит вмешаться Генеральный секретариат ("Интерпола") в Лионе. Согласно запросу Молдовы, все страны, которые имеют членство в "Интерполе", должны задержать и поместить Шора под арест, если он находится на их территории", – добавил Виорел Центиу.

Напомним, Илан Шор в Молдове приговорен к 15 годам заключения по делу о выводе 10% ВВП из банковской системы Молдовы (дело о "краже миллиарда").

До недавнего времени в Молдове функционировал и организовывал антиправительственные протесты его политический проект – популистская партия "Шор", пока КС Молдовы не объявил ее незаконной из-за финансирования из России.

Партия попыталась возобновить деятельность под названием "Шанс", ее кандидаты должны были массово баллотироваться на местных выборах в Молдове в минувшие выходные. Однако за два дня до голосования их сняли с выборов на основании отчета Службы информации и безопасности Молдовы.

"ЕвроПравда" рассказывала об этом в видеоблоге, а также в статье Беззаконием по России: как правительство Молдовы сняло с выборов агентов РФ и что из этого вышло.