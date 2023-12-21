Молдовский беглый олигарх Шор предложил откупиться от обвинений в краже миллиарда

Олигарх-беглец Илан Шор, которого в Молдове приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда из трех банков, заявил 21 декабря, что хочет принять участие в публичных слушаниях о процессе возврата украденных денег, которые планирует провести парламент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Шор, который также находится под следствием по обвинению в незаконном финансировании партий в Молдове, утверждает, что готов выкупить 5,2 млрд леев госдолга (почти 300 млн долларов), если с него снимут все обвинения.

"Я требую своего участия в проведении слушаний в парламенте, мне есть что сказать и власти, и общественности, и могу ответить на любые вопросы. Я готов в течение 7 дней на выкуп кредитов с подписанием трехстороннего соглашения с прокуратурой, Минфином и мной лично. В итоге – Минфин получает 5,2 млрд леев, прокуратура в связи с отсутствием убытков снимает с меня обвинения", – заявил Шор и добавил, что уже направил запрос на имя спикера парламента Игоря Гросу.

По словам Шора, такой же запрос на имя спикера подала его коллега Марина Таубер. Шор добавил, что она также взяла на себя "технические вопросы обеспечения связи".

15 декабря председатель парламентской комиссии по экономике Раду Мариан сообщил, что в парламенте состоятся публичные слушания о процессе возврата денег, выведенных из банков во время кражи миллиарда. В этом деле беглого олигарха Илана Шора приговорили к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества на 5 млрд леев.

Шор последние годы проживал в Израиле. Однако после нападения ХАМАС он, по данным СМИ, мог выехать в Россию.

До недавнего времени в Молдове функционировал и организовывал антиправительственные протесты политический проект Шора – популистская партия "Шор", пока КС Молдовы не объявил ее незаконной из-за финансирования из России.

Партия попыталась возобновить деятельность под названием "Шанс", ее кандидаты должны были массово баллотироваться на местных выборах в Молдове. Однако за два дня до голосования их сняли с гонки на основании отчета Службы информации и безопасности Молдовы.