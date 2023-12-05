Кэмерон пообещал, что поддержка Украины со стороны Британии не сократится

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что в следующем году поддержка Украины со стороны Лондона не сократится.

Об этом он сказал, впервые отвечая на своей новой должности на вопрос в Палате лордов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Кэмерон отметил, что Великобритания предоставила Украине гуманитарную и экономическую помощь на сумму более 4,7 млрд фунтов стерлингов и продолжит оказывать поддержку.

По его словам, военная поддержка Украины Британией составила 4,6 млрд фунтов стерлингов. Кэмерон отметил, что это очень важно, и эта помощь будет продолжаться.

Он добавил, что ситуация на поле боя в Украине сейчас сложная, но в Черном море украинцы оттеснили россиян.

Отвечая на вопрос, сколько Великобритания потратит на вооружение для Украины в 2024 году, Кэмерон сказал, что не имеет такой цифры под рукой. Но, по его словам, поддержка будет предоставляться в том же объеме, что и раньше, или даже больше.

По его словам, Великобритания сосредоточится на том, что именно нужно Украине.

Напомним, Кэмерон посетит Вашингтон в среду, 6 декабря, в рамках своего первого визита в США с момента вступления в должность. Визит будет проходить с акцентом на поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Кэмерон свой первый рабочий визит за границу на новой должности совершил 16 ноября в Украину. В Киеве он заявил, что РФ напрасно надеется переждать войну.