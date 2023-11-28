Глава МИД Швеции: Связь между F-16 для Турции и нашим вступлением в НАТО уже не секрет

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём фактически подтвердил, что последним предметом торга в вопросе вступления Швеции в НАТО является продажа США Турции истребителей F-16.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Билльстрём отметил, что связь между согласованием Турцией вступления Швеции в НАТО и продажей Анкаре F-16 – уже не секрет.

"Все уже знают, что между этими вопросами есть связь. Президент Эрдоган сам говорил об этом", – отметил Тобиас Билльстрём.

Он добавил, что Швеция со своей стороны выполнила все обязательства для того, чтобы стать полноправным членом Альянса и чтобы Турция ратифицировала ее вступление, и ожидает, что Анкара завершит процесс.

Во второй половине дня планировалась двусторонняя встреча Билльстрёма с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Состоялась также встреча Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В то же время неофициально сообщается, что Турция якобы начала обсуждать с европейскими государствами покупку 40 истребителей Eurofighter Typhoon, поскольку сомневается, что США в конце концов одобрят продажу ей F-16.