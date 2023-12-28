В Грузии в результате сильного ветра погиб человек
Из-за сильного ветра в селе Кистаури Ахметского муниципалитета в Грузии погиб пожилой человек.
Как пишет "Европейская правда", об этом информирует "Грузия Online".
Как сообщают местные жители, ветер сорвал металлическую конструкцию остановки общественного транспорта на центральной дороге, в результате чего та упала на мужчину.
Смерть 79-летнего мужчины случилась до приезда скорой помощи. Полиция, которая прибыла на место происшествия, проводит следственные действия.
Ранее из-за шторма "Геррит" десятки тысяч домов в Британии остались без электроснабжения, в то же время в районе Манчестера много домов повредил торнадо.
Еще в среду из-за приближения непогоды отменили много поездов и почти два десятка внутренних и европейских авиарейсов.
Предыдущий сильный шторм на западе Европы на прошлой неделе привел к летальным случаям в Нидерландах и Бельгии.