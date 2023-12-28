В Грузии в результате сильного ветра погиб человек

Из-за сильного ветра в селе Кистаури Ахметского муниципалитета в Грузии погиб пожилой человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует "Грузия Online".

Как сообщают местные жители, ветер сорвал металлическую конструкцию остановки общественного транспорта на центральной дороге, в результате чего та упала на мужчину.

Смерть 79-летнего мужчины случилась до приезда скорой помощи. Полиция, которая прибыла на место происшествия, проводит следственные действия.

Ранее из-за шторма "Геррит" десятки тысяч домов в Британии остались без электроснабжения, в то же время в районе Манчестера много домов повредил торнадо.

Еще в среду из-за приближения непогоды отменили много поездов и почти два десятка внутренних и европейских авиарейсов.

Предыдущий сильный шторм на западе Европы на прошлой неделе привел к летальным случаям в Нидерландах и Бельгии.