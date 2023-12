Британцы снова страдают от логистических трудностей из-за шторма

В Британии в среду снова значительные перебои в работе транспорта из-за нового шторма "Геррит" с обильными осадками и сильным ветром.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В результате сильных порывов ветра обесточены около 500 домохозяйств. Метеослужба объявила около 100 предупреждений о вероятных подтоплениях для многих районов Англии, Шотландии и Уэльса.

This is the A9 southbound at Balhaddie. Snorkels and armbands needed #StormGerrit @trafficscotland pic.twitter.com/a1bNx5M8Vp

На отдельных дорогах Шотландии затруднено движение из-за снега.

NEW❗ ⌚ 11:09#A9 Dalnaspidal



Traffic heavy this morning in both directions due to adverse weather conditions@NWTrunkRoads are advising to avoid the route as much as possible and delay travel#StormGerrit pic.twitter.com/gJKOss9iKz