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Британцы снова страдают от логистических трудностей из-за шторма

Среда, 27 декабря 2023, 14:55

В Британии в среду снова значительные перебои в работе транспорта из-за нового шторма "Геррит" с обильными осадками и сильным ветром.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В результате сильных порывов ветра обесточены около 500 домохозяйств. Метеослужба объявила около 100 предупреждений о вероятных подтоплениях для многих районов Англии, Шотландии и Уэльса.

На отдельных дорогах Шотландии затруднено движение из-за снега.

Железнодорожный оператор London Northeastern Railway предупредил пассажиров, что в среду возможны неожиданные отмены рейсов или значительные задержки из-за непогоды. Людям, которые уже приобрели билеты, разрешат использовать их 28-29 декабря или сдать.

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Оператор Northern rail также предупредил о значительных задержках и возможной отмене движения из-за подтопления одного из участков.

Авиакомпания British Airways отменила 18 из-за ограничений службы аэродвижения, обусловленных штормом. Это несколько внутренних и полдесятка европейских рейсов во Францию, Испанию и Германию из аэропорта Лондона "Хитроу".

Организация RNLI, занимающаяся спасением людей на воде, призвала быть особенно осторожными у берегов моря из-за сильных порывов ветра и высоких волн.

В Германии тем временем прогнозируют усиление паводка из-за сильных ливней. 

Предыдущий сильный шторм на западе Европы на прошлой неделе вызвал летальные случаи в Нидерландах и Бельгии.

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