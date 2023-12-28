У Грузії внаслідок сильного вітру загинула людина

Через сильний вітер у селі Кістаурі Ахметського муніципалітету в Грузії загинула літня людина.

Як пише "Європейська правда", про це інформує "Грузия Online".

Як повідомляють місцеві жителі, вітер зірвав металеву конструкцію зупинки громадського транспорту на центральній дорозі, внаслідок чого та впала на чоловіка.

Смерть 79-річного чоловіка сталася до приїзду швидкої допомоги. Поліція, яка прибула на місце події, проводить слідчі дії.

Раніше через шторм "Герріт" десятки тисяч домівок у Британії залишилися без електропостачання, водночас у районі Манчестера багато домівок пошкодив торнадо.

Ще в середу через наближення негоди скасували багато потягів та майже два десятки внутрішніх і європейських авіарейсів.

Попередній сильний шторм на заході Європи минулого тижня спричинив летальні випадки у Нідерландах і Бельгії.