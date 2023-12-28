Турция усилит военные базы на севере Ирака после гибели 12 солдат

Турция в ближайшие месяцы усилит свои вновь созданные постоянные базы на севере Ирака после того, как в регионе были убиты 12 турецких солдат.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

"До прихода весны мы завершим инфраструктуру наших вновь созданных баз (на севере Ирака) и сделаем так, что террористы не смогут ступить в этот регион", – сказал он.

По его словам, за последние годы Анкара построила сотни километров дорог на севере Ирака для постоянных баз Турции в регионе.

"Мы осуществляем такую же деятельность в новых местах, которые мы контролируем", – добавил Эрдоган.

Турецкие войска регулярно наносят удары по соседнему Ираку в рамках наступления на курдских боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

С 2019 года Анкара начала серию операций на севере Ирака после провозглашения Эрдоганом "новой концепции безопасности в борьбе с терроризмом" и плана "нейтрализации терроризма и террористов в зародыше".

РПК, которая требует расширения прав курдов и имеет большие укрепления на севере Ирака, признана террористической группой Турцией, Соединенными Штатами и Евросоюзом. Она подняла оружие против Анкары в 1984 году и в течение десятилетий совершила много смертоносных атак на территории Турции.

Ранее Анкара заявила, что ее военно-воздушные силы "нейтрализовали" 26 курдских боевиков в результате ударов в Сирии и на севере Ирака в ответ на убийство солдат на выходных.

В октябре Турция нанесла авиаудары на севере Ирака после того, как курдская боевая группировка взяла на себя ответственность за взрывы возле правительственных зданий в Анкаре.

В правительстве Турции заявили, что силовики провели почти полтысячи операций против сети Рабочей партии Курдистана.