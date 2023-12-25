В Турции заявили, что нанесли удары по Сирии и северу Ирака в ответ на убийство своих солдат

Турция заявила в понедельник, что ее военно-воздушные силы "нейтрализовали" 26 курдских боевиков в результате ударов в Сирии и на севере Ирака в ответ на убийство солдат на выходных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В субботу министерство обороны Турции заявило, что 12 турецких солдат погибли во время боев с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, что побудило Анкару провести ряд воздушных ударов и операций в регионе.

В понедельник в турецком ведомстве заявили, что по предварительным данным, по меньшей мере 26 боевиков были "нейтрализованы" в результате этих ударов.

Турецкий министр обороны Ясар Гюлер также заявил в воскресенье, что еще 30 представителей РПК были нейтрализованы в районе на севере Ирака, где Турция проводит трансграничные операции.

Кроме того, турецкая полиция задержала 52 человека на молодежном мероприятии, организованном прокурдской Партией равенства и демократии народов (DEM) в юго-восточной провинции Диярбакыр.

Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что подозреваемых обвинили в "прославлении преступления и преступника" и "распространении пропаганды террористической организации", и добавил, что ордера на арест были выданы и на других лиц.

Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией Турцией, США и Европейским Союзом. Турецкие войска регулярно наносят удары по соседнему Ираку в рамках наступления на базирующихся там боевиков РПК.

В частности, в октябре Турция нанесла авиаудары на севере Ирака после того, как курдская боевая группировка взяла на себя ответственность за взрывы возле правительственных зданий в Анкаре.

В правительстве Турции заявили, что силовики провели почти полтысячи операций против сети Рабочей партии Курдистана.